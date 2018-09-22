2018-09-22T13:43:12+03:00
Звезды

В Локне отремонтируют концертный зал Детской школы искусств

Губернатор поручил направить соответствующую заявку
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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В Локне в 2018 году начнутся ремонтные работы в школе искусств.В Локне в 2018 году начнутся ремонтные работы в школе искусств.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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В Локне в ближайшее время начнется ремонт Детской школы искусств. Здание было построено в 1994 году. Однако капитальный ремонт пока не выполнялся ни разу. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на запланированные работы выделены 2 млн рублей из регионального бюджета при софинансировании в размере 105 тысяч из местного.

В планах ремонт крыши, некоторых инженерных коммуникаций, окон и эвакуационных выходов.

Накануне в здании побывал глава региона Михаил Ведерников и обратил внимание на состояние концертного зала. Его тоже необходимо ремонтировать. А на это требуются дополнительные средства, не учтенные прежде в заявке.

Губернатор поручил главе района Нине Степановой сформировать пакет документов и представить для выделения денег в 2019 и 2020 годах.

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