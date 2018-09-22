В Себеже отмечают 102-летие уроженца этих мест Зиновия Гердта

22 Сент. 14:03 2018-09-22T14:03:58+03:00

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Жители Себежского района в честь 102-летия своего земляка Народного артиста Зиновия Гердта организовали серию культурных мероприятий. Об этом «Комсомольской правде – Псков» рассказали в государственном комитете Псковской области по культуре.

22 сентября в районном центре проводят фестиваль любительских и народных театров «В Себеж! К Гердту!». Его участниками стали коллективы из Псковского, Локнянского, Новоржевского, Себежского и Дедовичского районов. В программе фестиваля спектакли, в основу которых легли произведения классиков – от Александра Пушкина до Чингиза Айтматова.

Накануне в Себеже установили литературную скамейку. Появилась она на набережной.

СПРАВКА «КП»

Зиновий Гердт родился в Себеже в 1916 году. Работал в театре кукол при Московском доме пионеров. Ушел добровольцем на фронт. После войны трудился в труппе театра кукол под руководством Сергея Образцова, играл в театре имени М.Н.Ермоловой. Снимался в кино.