В здании вокзала в Пскове создадут интерактивный музей Николая II

22 Сент. 18:50 2018-09-22T18:50:23+03:00

В Пскове планируют реконструировать привокзальную площадь и само здание вокзала, а также возвести ряд новых сооружений на прилегающих территориях. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

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В Пскове в ближайшие годы планируется провести реконструкцию вокзального комплекса. Детали проекта обсуждались 22 сентября в администрации области, сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе главы региона.

Общая сумма затрат может превысить 220 млн рублей.

Проект предполагает комплекс мероприятий – от строительства до благоустройства. Реализовать его региональные власти намерены в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2019 -2025 годы».

В рамках проекта будет создан интерактивный музей императора России Николая II, который отрекся от престола на территории Псковской губернии. Расположить экспозицию планируют в здании железнодорожного вокзала, а на перроне появится ретро-вагон.

В ближайшее время будет создана специальная рабочая группа, в состав которой войдут представители духовенства и музеев. Им предстоит решить, каким будет музей.

Проект реконструкции комплекса в целом доработают с привлечением специалистов РЖД.