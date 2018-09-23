2018-09-23T10:39:15+03:00
Общество

Маршрут «Ласточки» из Петербурга в Псков могут продлить до Печор или Пыталово

Региональные власти совместно с РЖД обсуждают расширение маршрутной сети
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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"Ласточка" вскоре сможет отправляться не только из Петербурга в Псков, но и дальше, к Печорам или Пыталово."Ласточка" вскоре сможет отправляться не только из Петербурга в Псков, но и дальше, к Печорам или Пыталово.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Пассажиры «Ласточки» вскоре смогут добираться не только до Пскова, но и далее, до приграничных Печор или Пыталово. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Вопрос обсуждается сейчас региональными властями и экспертами ОАО «РЖД». Накануне прошла встреча губернатора Михаила Ведерникова с директором по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрием Пеговым. От имени жителей региона Ведерников вручил гостю почетную грамоту.

- Этот технологически сложный и во многом знаковый проект (запуск «Ласточки» - Ред.) показал, что железнодорожная отрасль в Псковской области — перспективное направление, - отметил глава региона.

Действительно, билеты на «Ласточку» раскупаются за несколько недель до отправки поезда. Студенты добираются на занятия, сотрудники компаний – в командировки, родственники – в гости.

Обсуждается сейчас и запуск дополнительного регионального поезда «Псков – НовгородПетрозаводск».

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