В Детской деревне – SOS в Пскове прошел фестиваль WIN WIN ART
В Пскове в Детской деревне - SOS прошел необычный фестиваль - WIN WIN ART. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, вместе с наставниками ребята рисовали на асфальте, создавали даже 3D картинки, выполняли роспись интерьеров, учились танцевать сальсу, жонглировать и балансировать на стропе.
А еще для них провели необычные мастер-классы. Например, по созданию мультфильма с персонажами, вылепленными из пластилина. Включили в программу и встречи с известными людьми.
Побывал на этом фестивале и глава Пскова Иван Цецерский. Он тоже не остался в стороне. Вместе с воспитанниками Деревни приготовил плов в казане. Кстати, делает он это здесь не впервые, а потому ребята хорошо знают и рецепт блюда, и некоторые секреты его приготовления.
СПРАВКА «КП»
В Детской деревне – SOS в Пскове сейчас проживают 50 детей. Они посещают городские школы и кружки.