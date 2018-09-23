В Детской деревне – SOS в Пскове прошел фестиваль WIN WIN ART

23 Сент. 11:58 2018-09-23T11:58:25+03:00

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В Пскове в Детской деревне - SOS прошел необычный фестиваль - WIN WIN ART. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, вместе с наставниками ребята рисовали на асфальте, создавали даже 3D картинки, выполняли роспись интерьеров, учились танцевать сальсу, жонглировать и балансировать на стропе.

А еще для них провели необычные мастер-классы. Например, по созданию мультфильма с персонажами, вылепленными из пластилина. Включили в программу и встречи с известными людьми.

Побывал на этом фестивале и глава Пскова Иван Цецерский. Он тоже не остался в стороне. Вместе с воспитанниками Деревни приготовил плов в казане. Кстати, делает он это здесь не впервые, а потому ребята хорошо знают и рецепт блюда, и некоторые секреты его приготовления.

СПРАВКА «КП»

В Детской деревне – SOS в Пскове сейчас проживают 50 детей. Они посещают городские школы и кружки.