Команда «Псков – 747» обыграла «Муром»
Футбольная команда «Псков – 747» 22 сентября, в субботу, встретилась на своем поле с «Муромом». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в клубе, в первом тайме игрокам не удалось распечатать ворота противника. А вот во втором, ближе к финальному свистку судей, произошло неожиданное – игрок «Мурома» Андрей Почипов забил мяч в ворота своей команды. Автогол зафиксировали на 88 минуте матча.
Судьи дали дополнительное время, и вот уже псковский футболист Николай Шиков забил гол в ворота «Мурома».
В результате матч закончился победой хозяев поля со счетом 2:0.
КСТАТИ
На предстоящей неделе 26 сентября состоится матч между футбольным клубом «Луки-Энергия» и красноярским «Енисеем» (команда великолучанина Дмитрия Аленичева). Начало игры на стадионе «Экспресс» (Великие Луки) в 17:30.