2018-09-23T12:33:27+03:00
Спорт

Команда «Псков – 747» обыграла «Муром»

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Фото: группа "Псковский футбол" в соцсети Вконтакте.Фото: группа "Псковский футбол" в соцсети Вконтакте.
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Футбольная команда «Псков – 747» 22 сентября, в субботу, встретилась на своем поле с «Муромом». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в клубе, в первом тайме игрокам не удалось распечатать ворота противника. А вот во втором, ближе к финальному свистку судей, произошло неожиданное – игрок «Мурома» Андрей Почипов забил мяч в ворота своей команды. Автогол зафиксировали на 88 минуте матча.

Судьи дали дополнительное время, и вот уже псковский футболист Николай Шиков забил гол в ворота «Мурома».

В результате матч закончился победой хозяев поля со счетом 2:0.

КСТАТИ

На предстоящей неделе 26 сентября состоится матч между футбольным клубом «Луки-Энергия» и красноярским «Енисеем» (команда великолучанина Дмитрия Аленичева). Начало игры на стадионе «Экспресс» (Великие Луки) в 17:30.

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