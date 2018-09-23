В Псковской области действуют карманники
В Псковской области жертвой карманника можно стать в многолюдном месте. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по региону, речь может идти о магазинах, рынках, транспорте. Обычно добычей преступников становятся мобильные телефоны, кошельки, другие ценные вещи.
- Работают преступники чаще всего парами, - отметили в ведомстве.
Один из карманников начинает толкаться и тем самым отвлекает внимание. Второй в это время вытаскивает кошелек из незакрытой сумки или кармана одежды своей жертвы.
Как правило, это хорошо одетые люди. После совершения кражи они сразу же отходят в сторону.
- Чтобы исключить риск быть обворованным, следует держать ценные вещи во внутренних карманах верхней одежды, - посоветовали в полиции. - Не засыпайте и не заглядывайтесь в окно, если ваша сумка стоит на полу. Держите сумку так, чтобы в нее не мог проникнуть посторонний, не стойте у двери автобуса, именно здесь происходит больше всего карманных краж.