2018-09-23T13:03:28+03:00
Политика

В Псковской области действуют карманники

Сотрудники полиции предупреждают жителей региона о мерах безопасности
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
Поделиться:
Карманники в Пскове действуют в общественном транспорте, на рынке и в магазинах у касс.Карманники в Пскове действуют в общественном транспорте, на рынке и в магазинах у касс.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

В Псковской области жертвой карманника можно стать в многолюдном месте. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по региону, речь может идти о магазинах, рынках, транспорте. Обычно добычей преступников становятся мобильные телефоны, кошельки, другие ценные вещи.

- Работают преступники чаще всего парами, - отметили в ведомстве.

Один из карманников начинает толкаться и тем самым отвлекает внимание. Второй в это время вытаскивает кошелек из незакрытой сумки или кармана одежды своей жертвы.

Как правило, это хорошо одетые люди. После совершения кражи они сразу же отходят в сторону.

- Чтобы исключить риск быть обворованным, следует держать ценные вещи во внутренних карманах верхней одежды, - посоветовали в полиции. - Не засыпайте и не заглядывайтесь в окно, если ваша сумка стоит на полу. Держите сумку так, чтобы в нее не мог проникнуть посторонний, не стойте у двери автобуса, именно здесь происходит больше всего карманных краж.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам