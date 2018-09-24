2018-09-24T09:59:58+03:00
Происшествия

Агрессивный житель Дедовичского района проведет 4 года в колонии

Мужчина обокрал свою знакомую и избил сожительницу
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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Житель Дедовичского района отправится в тюрьму за избиение своей сожительницы.Житель Дедовичского района отправится в тюрьму за избиение своей сожительницы.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Житель Дедовичского района проведет ближайшие 4 года в колонии. Таково решение суда. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в районной прокуратуре , 41-летний местный житель обвиняется в краже и угрозе убийством.

Мужчине 41 год. Первое правонарушение он совершил в декабре 2017 года. Заглянул на огонек к знакомой, посидели, выпили. Домой мужчина уходил не с пустыми руками, пока хозяйка отвлеклась, он похитил 7500 рублей.

А в апреле 2018 года после домашнего застолья гражданин распустил руки. Жертвой стала сожительница. Началось все с банальной ссоры. А затем он стал колотить женщину руками и ногами. Финальной точкой стал нож. Схватил его со стола и, приставив к горлу несчастной, стал кричать, что убьет ее.

В дело вмешалась полиция. Мужчине предъявили обвинение по статье «угроза убийством» (ч. 1 ст. 119 УК РФ) и «кража» (ч. 1 ст. 158 УК РФ).

Отбывать наказание житель Дедовичского района будет в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

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