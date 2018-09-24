2018-09-24T10:24:55+03:00
Происшествия

В колонии Себежского района осуждённому не платили за труд и больничный

К тому же, сотрудники учреждения неправильно отмечали рабочее время подопечных
Алексей Назаров
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В Идрицкой колонии начальник нарушал права осужденного на оплату труда и больничного.В Идрицкой колонии начальник нарушал права осужденного на оплату труда и больничного.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В посёлке Идрица Себежского района по решению суда осуждённый получил выплаты за труд и больничный. Мужчина отбывает наказание в ИК-3 УФСИН России по Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, пострадавший не получал полагающиеся деньги по вине одного должностного лица, которое уже привлекли к дисциплинарной ответственности. Примечательно, что свой листок о временной нетрудоспособности осуждённый даже в глаза не видел.

– Сотрудники прокуратуры выяснили, что в исправительном учреждении по отношению к заключённым сильно пренебрегали трудовым законодательством. В частности – не оплачивали труд, – сообщили в ведомстве.

В ведомстве добавили также, что сотрудники колонии некорректно отмечали рабочее время заключённых. Суд восстановил выплаты по инициативе Псковского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области.

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