В Островском районе за символику «FIFA» оштрафовали детский магазин

24 Сент. 11:12 2018-09-24T11:12:24+03:00

За продажу «игрушки робота» со знаками мундиаля магазин заплатил штраф 50 тысяч рублей

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В Островском районе Арбитражный суд Псковской области оштрафовал магазин «Детский мир», который незаконно использовал символику «FIFA 2018». Размер этого административного штрафа составил 50 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Прокуратуры псковской области, сотрудники торговой точки продавали «игрушку робота», на которой и были знаки чужой интеллектуальной собственности.

– Суд привлёк предпринимателя к административной ответственности за продажу товара, незаконно помеченного символикой «FIFA», по части 2 статьи 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, – сообщили в ведомстве.

Сотрудник Международной федерации футбольных ассоциаций («FIFA») подтвердил, что магазин «Детский мир» не имел права пользоваться это символикой. Кроме того, в ведомстве добавили также, что нарушения выявили сотрудники Островской межрайонной прокуратуры, с помощью ряда проверок. Силовики проверили соблюдение закона в отношении использования знаков мундиаля 2018 года.