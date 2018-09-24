В Великих Луках девушка с ножом напала на пьяного мужчину

24 Сент. 11:36 2018-09-24T11:36:28+03:00

В Великих Луках девушке предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью - она с ножом напала на собутыльника. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Пострадавший с резаной раной и переломом ребер оказался в больнице

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В Великих Луках сотрудниками полиции задержана 23-летняя местная жительница. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, девушку подозревают в нападении на 40-летнего мужчину.

Начиналось все с традиционного застолья. Рюмашка за рюмашкой, засиделись до темноты. И вдруг среди ночи началась ссора. Словесных аргументов барышне стало не хватать, а эмоции лились через край. Тогда она схватила нож и ударила обидчика в грудь, потом сбежала с места происшествия.

Пострадавшему вызвали скорую помощь. В больнице констатировали: резаная рана грудной клетки и перелом ребер, жить будет.

Информацию о нападавшей передали по инстанциям, и вскоре сотрудники ППС задержали девушку. Ее доставили в отдел полиции. Там при установлении личности выяснилось, что барышня уже попадала в поле зрения стражей правопорядка. За плечами судимость за побои и мошенничество.

Возбуждено уголовное дело. Девушке предстоит ответить за причинение тяжкого вреда здоровью.