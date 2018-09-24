2018-09-24T11:41:30+03:00
Происшествия

В Плюсском районе на трассе Заполье – Гдов легковушка слетела в кювет

Водитель с травмами отправлен в больницу
Алексей Назаров
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23 сентября на дорогах Псковской области произошли 5 ДТП.23 сентября на дорогах Псковской области произошли 5 ДТП.Фото: Сергей ГАПОН
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В Плюсском районе на 31 километре трассы Заполье – Гдов ночью в кювет слетела иномарка. За рулем находился 23-летний мужчина, местный житель. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, молодой человек получил серьезные травмы. Сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего в больницу.

- Мужчина не справился с управлением транспортного средства, из-за чего автомобиль и оказался в левом кювете у дороги, – сообщили в ведомстве.

В пресс-службе добавили также, что 23 сентября зафиксированы ещё 4 ДТП. Всего за этот день в авариях получили травмы 8 человек. В Плюсском районе столкнулись две легковушки. Авария произошла в деревне Заполье, на 187 километре трассы Сакнт-ПетербургНевель. Водитель отечественного автомобиля не уступил дорогу машине, едущей по главной дороге.

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