2018-09-24T12:58:54+03:00
Происшествия

Полиция Великих Лук нашла карманника, похитившего деньги у пассажира маршрутки

Молодой человек ехал из Пскова, и кто-то вытащил из его сумки 17000 рублей
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
Поделиться:
У жителя Пскова в маршрутке до Великих Лук вытащили деньги. Злоумышленника далось задержать, возбуждено уголовное дело по статье "кража".У жителя Пскова в маршрутке до Великих Лук вытащили деньги. Злоумышленника далось задержать, возбуждено уголовное дело по статье "кража".Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Полиция Великих Лук установила личность карманника, который лишил псковича денег. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, кража произошла еще в начале сентября в рейсовой маршрутке. Житель Пскова, 21-летний парень, отправился в Великие Луки. И уже добравшись, понял, что кто-то во время поездки забрался в его сумку и вытащил деньги. А сумма довольно приличная – 17000. Молодой человек обратился в местный отдел полиции.

Сотрудники уголовного розыска смогли разыскать причастного к краже денег. Им оказался житель Пустошкинского района. Мужчине 31 год, нигде не работает, а в прошлом был судим за кражи. Карманник отпираться не стал. Правда, деньги он уже потратил.

Возбуждено уголовное дело.

КСТАТИ

Раскрыта и еще одна кража. В Великих Луках у женщины в торговом павильоне на улице Некрасова кто-то вытащил кошелек. Злоумышленника разыскали, это 26-летний житель Новосокольнического района. Кошелек вернули хозяйке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола
В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода
Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района
В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности
В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома
В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»
В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима
Псковичи могут принять участие в соревнованиях по спортивной и скандинавской ходьбе
В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом
Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров
Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»
В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти
Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы
В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля
В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения
Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации
В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам