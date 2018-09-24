Полиция Великих Лук нашла карманника, похитившего деньги у пассажира маршрутки

24 Сент. 12:58 2018-09-24T12:58:54+03:00

У жителя Пскова в маршрутке до Великих Лук вытащили деньги. Злоумышленника далось задержать, возбуждено уголовное дело по статье "кража". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Молодой человек ехал из Пскова, и кто-то вытащил из его сумки 17000 рублей

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Полиция Великих Лук установила личность карманника, который лишил псковича денег. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, кража произошла еще в начале сентября в рейсовой маршрутке. Житель Пскова, 21-летний парень, отправился в Великие Луки. И уже добравшись, понял, что кто-то во время поездки забрался в его сумку и вытащил деньги. А сумма довольно приличная – 17000. Молодой человек обратился в местный отдел полиции.

Сотрудники уголовного розыска смогли разыскать причастного к краже денег. Им оказался житель Пустошкинского района. Мужчине 31 год, нигде не работает, а в прошлом был судим за кражи. Карманник отпираться не стал. Правда, деньги он уже потратил.

Возбуждено уголовное дело.

КСТАТИ

Раскрыта и еще одна кража. В Великих Луках у женщины в торговом павильоне на улице Некрасова кто-то вытащил кошелек. Злоумышленника разыскали, это 26-летний житель Новосокольнического района. Кошелек вернули хозяйке.