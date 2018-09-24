В Струго-Красненском районе в столкновении двух легковушек пострадали водители автомобилей

24 Сент. 13:07 2018-09-24T13:07:41+03:00

Одина из машин вылетела на встречную полосу, где и произошло ДТП

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В Струго-Красненском районе на третьем километре дороги Струги Красны – Зовка столкнулись две легковые иномарки. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, сотрудники скорой помощи отвезли в больницу обоих водителей. Одним автомобилем управлял 33-летний мужчина, другим – 48-летний пскович.

– Один из водителей не справился с управлением. Чтобы избежать столкновения с впередиидущей машиной он вывернул на встречку, где и произошла авария, – сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили также, что машины столкнулись утром 23 сентября.

КСТАТИ

Помимо этого, 23 сентября дорожно-транспортное происшествие случилось и на другой трассе, в Плюсском районе. Там на 31 километре дороги Заполь – Гдов слетела в кювет иномарка. Управлявший машиной 23-летний мужчина не справился с управлением, в результате чего получил несколько опасных травм. Сотрудники скорой помощи отвезли молодого человека в больницу.