В Палкинском районе на трассе P-23 иномарка с девушкой за рулём слетела в кювет

24 Сент. 13:27 2018-09-24T13:27:44+03:00

В Палкинском районе два человека получили серьезные травмы после того, как машина, в которой они ехали, вылетела в кювет. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Палкинском районе на 315 километре дороги Р-23, Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с Республикой Белоруссия, легковой автомобиль слетел в кювет, где врезался в дерево. В салоне этой иномарки находились водитель, 23-летняя девушка, и пассажир, 26-летний молодой человек. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, оба человека, получили несколько серьёзных ранений. Сотрудники скорой помощи отвезли пострадавших в больницу.

– Девушка ехала на небезопасной для движения скорости, не справилась с управлением и слетела в придорожный ров, – сообщили в ведомстве.

Как добавили в управлении, это ДТП произошло вечером 23 сентября.

КОНКРЕТНО

Кроме того, 23 сентября в Псковской области иномарка слетела в кювет и на 31-ом километре дороги «Заполь – Гдов». За рулём машины находился 23-летний местный житель, который не справился с управлением и получил несколько серьёзных травм. Сотрудники скорой помощи забрали мужчину в больницу.