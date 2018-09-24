2018-09-24T13:46:10+03:00
Общество

В гайд-парке Пскова прошёл митинг «За достойную пенсию»

На мероприятие пришло около шестидесяти человек
Алексей Назаров
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Митинг «За достойную пенсию» собрал в Пскове около шестидесяти человек.Митинг «За достойную пенсию» собрал в Пскове около шестидесяти человек.Фото: Алексей Назаров
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В Пскове в гайд-парке (Сквер искусств), что у пересечения Рижского проспекта и улицы Максима Горького («Четыре угла») прошло публичное мероприятие «Партии пенсионеров» – митинг «За достойную пенсию». Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», на получасовом мероприятии собралось около шестидесяти человек, большинство из которых – пожилые люди. Собравшиеся утверждают, что цель митинга – добиться пенсионной стабильности, достойной старости.

– Мы требуем пенсионной стабильности! Реформы в отношении пенсионного обеспечения, безусловно, нужны! Но мы хотим, чтобы власти объяснили народу, как именно регулируются пенсии! Нужно, чтобы пожилые люди понимали, как жить дальше! Реформы должны делать жизнь лучше! – высказался перед собравшимися руководитель псковского отделения «Партии пенсионеров» Сергей Кулаков.

Перед собравшимися выступил руководитель псковского отделения «Партии пенсионеров» Сергей Кулаков. Фото: Алексей Назаров

Перед собравшимися выступил руководитель псковского отделения «Партии пенсионеров» Сергей Кулаков.Фото: Алексей Назаров

Фото: Алексей Назаров

На митинге выступило также несколько членов «Партии пенсионеров». Пожилые люди сравнили условия жизни и пенсионного обеспечения сейчас и в СССР и единогласно согласились с необходимостью изменений в законодательстве.

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