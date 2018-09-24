В Псковской области почти на 24 тысячи тонн увеличилось производство свинины

24 Сент. 14:22 2018-09-24T14:22:39+03:00

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В Псковской области увеличилось количество производимой свинины. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, такие цифры привело министерство сельского хозяйства России.

Регион попал в список субъектов, которые значительно увеличили производство свинины в 2018 году. Немалую роль в этом играет развитие Великолукского свиноводческого комплекса. Только за счет него поголовье свиней увеличилось в Псковской области на 140 тысяч голов. Крупными производителями также являются «ПсковАгроИнвест» и «Идаванг».

По сравнению с таким же периодом 2017 года, в 2018 году псковские фермеры увеличили производство готового продукта почти на 24 тысячи тонн.

КСТАТИ

Производство свинины растет по всей России. За восемь месяцев 2018 года фермерскими хозяйствами и предприятиями произведено 2,6 миллиона тонн мяса.