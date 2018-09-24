Чайный набор псковички «Попил иван-чай - забыл про печаль» отметили на конкурсе «Молодые дарования»

24 Сент. 14:50 2018-09-24T14:50:51+03:00

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Псковичка Вера Слепнева стала лауреатом смотра-конкурса «Молодые дарования - 2018». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, судьи отметили одну из ее работ.

На конкурс Вера Слепнева отправилась с наборами, которые она сделала из глины: столовый набор «Да зарасти оно все ромашками», чайный - «Попил иван-чай - забыл про печаль». Особенно судьям конкурса приглянулся последний. Чайный набор состоит из заварочного чайника, сахарницы, четырех чашек, четырех блюдец и одной большой тарелки. Для девушки эта победа стала полной неожиданностью.

Именно этот чайный набор «Попил иван-чай - забыл про печаль» очаровал судей.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

Рукодельница работает на заводе «Псковский гончар». Стаж уже большой - 12 лет. За это время от простого работника она превратилась в прекрасного художника, который, к тому же, окончила Гжельский государственный университет.

КСТАТИ

«Молодые дарования» - конкурс, который организует ассоциация «Народные художественные промыслы России». В 2018 году 350 авторов привезли на него больше тысячи различных произведений.