2018-09-24T14:56:55+03:00
Происшествия

В Пскове на улице Труда юношу, переходившего дорогу на красный свет, сбила машина

Травмированного пешехода доставили в больницу
Раиса Семёнова
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Юного псковича доставили в больницу после того, как его сбила машина.Юного псковича доставили в больницу после того, как его сбила машина.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В Пскове у дома №39 на улице Труда легковая иномарка сбила местного жителя, который переходил дорогу на красный сигнал светофора. Пострадавший пешеход – 19-летний юноша. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, молодой человек получил несколько серьезных травм. Поэтому юношу медики на скорой помощи отвезли в больницу. Водитель автомобиля, 31-летний мужчина, не пострадал.

– Пострадавший пренебрёг правилами дорожного движения. Он переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но делал это на красный свет, – сообщили в ведомстве.

Как добавили в ведомстве, дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 23 сентября.

КСТАТИ

Кроме того, в этот день произошло ещё несколько ДТП, в результате которых люди получили травмы и попали в больницу. В Палкинском районе на 315 километре трассы Санкт-Петербург – Псков – ПустошкаНевель до границы с Республикой Белоруссия из-за того, что машина слетела в кювет, пострадали 23-летняя девушка-водитель и 26-летний мужчина-пассажир.

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