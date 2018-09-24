В Псковской области в 14-й раз пройдет фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой

24 Сент. 15:11 2018-09-24T15:16:31+03:00

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В Псковской области 28 и 29 сентября пройдет фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в Псковском областном центре народного творчества, в первый день мероприятия фестиваля пройдут в Пскове. В здании центра состоится областной конкурс исполнителей аутентичной песни. На него уже поданы заявки из Пскова и Псковского района, Великих Лук, Дедович и Твери. Возраст исполнителей – от 7 до 60 лет. Кстати, как отметили организаторы, конкурс будет состоять из двух частей, помимо песен прозвучат духовные стихи.

В этот же день организуют конкурс блюд из репы – «Репа – брюху не укрепа». И в нем могут участвовать все желающие.

29 сентября гостей ждут в деревне Церковище Усвятского района, на родине Ольги Сергеевой. Сюда приедут коллективы из Псковской области и Белоруссии. Начнется все у дома исполнительницы.

- Соберемся при любой погоде, - рассказала сотрудник Центра народного творчества Галина Березина. – Исходя из практики, каждый раз, когда мы начинаем петь, расходятся тучи. Отсюда пойдем с гармошками и частушками к клубу, где всю жизнь выступала Ольга Сергеева, где стены еще хранят ее голос. Знаете, здесь всякий раз во время фестиваля просыпается бабочка и летает по залу. Мы верим то, что это душа Ольги Федосеевны.