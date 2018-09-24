В Пскове определили победителей турнира на Кубок Губернатора Псковской области «Я чемпион»

24 Сент. 15:51 2018-09-24T15:51:15+03:00

В Пскове прошли соревнования по подтягиваниям на кубок главы региона. Фото: Пресс-служба администрации Псковской области

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В Пскове завершился финал областных состязаний «Я Чемпион» - соревнований по подтягиванию на турниках на Кубок Губернатора Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в спортивном мероприятии участвовали финалисты первого и второго этапов соревнования.

– Победители получили грамоты, медали, статуэтки и кубки от регионального отделения Российского союза молодёжи, – сообщили в ведомстве.

После финала, 22 сентября, организаторы мероприятия наградили спортсменов, давших наилучшие результаты, фитнес-браслетами.

КСТАТИ

Среди мальчиков младше 10 лет выиграл Игнатьев Илья (Струги Красные). Лучшей из девочек младше 10 лет оказалась восьмилетняя Баранова Анастасия (Великие Луки). Среди тех парней, кому 11 – 17 лет, «золото» взял Игнатенков Александр (Локня). Из девочек и девушек 11 – 17 лет лучшей стала Феоктистова Ксения (Великие Луки). Среди мужчина 18 – 35 лет победил Бушменков Сергей (Псков). Из тех, кому за 36 лет, выиграл Котов Андрей (Псков).