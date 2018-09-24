2018-09-24T16:36:59+03:00
Спорт

Псковские спортсмены завоевали две бронзовые награды на соревнованиях «Аэросочи - 2018»

Также псковичи завоевали кубок и бронзовые награды фестивальной программы мероприятия
Виталий Суриков
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Псковские спортсмены завоевали на соревнованиях три бронзовые медали: две на соревнованиях и одну в фестивальной программе. Фото: администрация Великих Лук.Псковские спортсмены завоевали на соревнованиях три бронзовые медали: две на соревнованиях и одну в фестивальной программе. Фото: администрация Великих Лук.
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Псковские спортсмены приняли участие в соревнованиях по спортивной аэробике «Аэросочи - 2018». Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Великих Лук, молодые ребята привезли домой две бронзовые медали.

Всего в соревнованиях принимали участие больше 300 спортсменов. Псковскую область представляли воспитанники спортивной детско-юношеской школы «Атлетика» Карина Игнатенкова, Дарья Григорьева, Вероника Смирнова, Андрей Мигров, Анна Арженкова, Анастасия Глейникова, Виктория Федорш, Глафира Макарова и Анна Иванова.

Бронзовую награду соревнований в индивидуальном зачете категории 15-17 лет завоевала Дарья Григорьева. После этого она в паре с Андреем Мигровым вновь поднялась на третью ступень пьедестала парного зачета.

В Сочи также была и фестивальная программа, в которой участвовали псковские спортсмены. Карине Игнатенковой и Веронике Смирновой удалось впечатлить судей и занять третье место. Вместе с этим они получили кубок программы.

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