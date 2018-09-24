2018-09-24T17:27:52+03:00
Происшествия

Псковские пограничники нашли контрабандные сигареты в вагоне поезда, грузовике и легковушке

Личности преступников, которые переправляли товар в поезде, устанавливается, в других случаях подозреваемые – граждане Латвии и Германии
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Псковские пограничники раскрыли три случая попытки контрабанды сигарет за границу.Псковские пограничники раскрыли три случая попытки контрабанды сигарет за границу.Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
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Псковские пограничники раскрыли три попытки контрабанды сигарет из России в страны Евросоюза. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального пограничного управления ФСБ России, общая стоимость изъятой продукции составила 130 тысяч рублей.

В поезде «Москва - Рига», который проходил досмотр в железнодорожном пункте пропуска «Себеж», пограничники нашли контрабандный груз в межпотолочном пространстве туалетов в двух вагонах. Личности, причастные к этому устанавливаются. Изъято 1800 пачек сигарет. В пропускном пункте «Убылинка» 52-летний гражданин Латвии пытался скрыть контрабандные сигареты в техническом отсеке своего грузовика. Всего изъято три блока сигарет. На том же пункте пропуска под запасным колесом своего автомобиля 30-летний немец пытался вывезти за границу пять блоков сигарет, которые нашли пограничники.

Все изъятые товары переданы псковской таможне для дальнейшего разбирательства.

КСТАТИ

Максимальное наказание за контрабанду – 12 лет лишения свободы.

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