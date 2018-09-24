2018-09-24T17:33:45+03:00
Общество

Собрание депутатов Псковской области установит минимальный размер фондов капитального ремонта

Нововведение даст возможность быстро чинить нуждающиеся в ремонте здания
Алексей Назаров
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Внеочередное заседание Псковского областного собрания депутатов было посвящено урегулированию платы за капитальный ремонт.Внеочередное заседание Псковского областного собрания депутатов было посвящено урегулированию платы за капитальный ремонт.Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
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Собрание депутатов Псковской области установит минимальный размер фондов капитального ремонта для многоквартирных домов. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, на внеочередной сессии члены законодательного органа уже внесли соответствующие поправки в региональный правовой документ.

Такие изменения дадут возможность выделять деньги, чтобы рабочие смогли быстро начать ремонтировать некоторые здания. Речь о домах, которые в срочном порядке нуждаются в том, чтобы их привели в порядок. Необходимые средства на эти работы планируется выдавать из областного бюджета.

– Жильцы многоквартирных домов смогут утвердить необходимый размер фонда капремонта, но этот размер должен быть больше минимального, – сообщили в ведомстве.

В ведомстве также добавили, что когда размер фонда достигнет минимума, жильцы могут не делать взносы, если по этим выплатам нет долгов. Условия для минимального размера фондов капремонта изменились из-за поправок в Жилищном кодексе Российской Федерации.

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