24 Сент. 17:33 2018-09-24T17:33:45+03:00

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Собрание депутатов Псковской области установит минимальный размер фондов капитального ремонта для многоквартирных домов. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, на внеочередной сессии члены законодательного органа уже внесли соответствующие поправки в региональный правовой документ.

Такие изменения дадут возможность выделять деньги, чтобы рабочие смогли быстро начать ремонтировать некоторые здания. Речь о домах, которые в срочном порядке нуждаются в том, чтобы их привели в порядок. Необходимые средства на эти работы планируется выдавать из областного бюджета.

– Жильцы многоквартирных домов смогут утвердить необходимый размер фонда капремонта, но этот размер должен быть больше минимального, – сообщили в ведомстве.

В ведомстве также добавили, что когда размер фонда достигнет минимума, жильцы могут не делать взносы, если по этим выплатам нет долгов. Условия для минимального размера фондов капремонта изменились из-за поправок в Жилищном кодексе Российской Федерации.