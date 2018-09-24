2018-09-24T18:27:45+03:00
Общество

Добровольцы нашли вторую лежанку потерявшейся в лесу Псковского района пожилой женщины

Это укрытие – в трёх километрах от места, где пенсионерка вошла в массив
Алексей Назаров
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В Псковском районе продолжают искать Зинаиду Белоногову, которая пропала 7 сентября.В Псковском районе продолжают искать Зинаиду Белоногову, которая пропала 7 сентября.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Добровольцы, которые до сих пор ищут потерявшуюся в лесу Псковского района 84-летнюю Зинаиду Белоногову, обнаружили её вторую лежанку. Как рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» родственница пропавшей Алёна Порошина, такое укрытие располагается в трёх километрах от места, где пенсионерка зашла в лесной массив.

– Видимо, сразу вторую лежанку, которая так близко к месту пропажи, не нашли из-за того, что лес слишком большой и густой. К сожалению, собака не смогла взять след с этой лежанки, – сообщает Алёна Порошина. – В остальном поиски проходят безуспешно.

Как уточнила Алёна Порошина, это укрытие обнаружили 21 сентября. Родственники пенсионерки до сих пор зовут на помощь охотников, лесников и добровольцев. Для тех, кто способен помочь, – номер телефона внука пропавшей, Олега Исакова: 8 (911) 695-78-90.

КОНКРЕТНО

Зинаида Белоногова потерялась 7 сентября. После, 10 сентября, в лесу нашли лежанку и оставленный пенсионеркой пакет с грибами . С 13 сентября к поискам пожилой женщины подключились военные. А 18 сентября родственников Зинаиды обманул пользователь соцсети, который направил их на несуществующий адрес, где якобы была пенсионерка.

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