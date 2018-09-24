Псковичи смогут увидеть, как МКС пролетает по лунному диску

24 Сент. 19:20 2018-09-24T19:21:19+03:00

Если погода не помешает, то в 23.02 нужно направить свой телескоп или фотоаппарат на луну

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Псковичи ночью 24 сентября смогут увидеть, как международная космическая станция пролетит на фоне лунного диска. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» астроном-любитель Пётр Митрофанов, это случится примерно в 23.02 по московскому времени.

Пока что погода не сильно подходит для наблюдений за звездным небом, но к одиннадцати часам вечера по некоторым прогнозам могут быть прояснения.

- Это реально запечатлеть только в телескоп, - заметил Петр Митрофанов.- Желательно вести видеозапись, так как длительность пролета по луне всего чуть более секунды. Для съемки можно использовать и длиннофокусный объектив.

Поскольку МКС будет находиться в тени Земли, это очень благоприятно для съемки, потому что проще выбрать экспозицию. Такие удачные для наблюдения пролеты над Псковской областью случаются примерно раз в полгода.

КОНКРЕТНО

Пролет МКС можно наблюдать в деревнях Торошино, Крипецкое, Ершово и близлежащим к ним населенным пунктам Псковского района. Также он будет виден в Порховском и Дновском районах.