2018-09-25T10:18:17+03:00
Общество

В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам

Количество мест в автобусе ограничено, поэтому нужно успеть записаться
Виталий Суриков
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Квартиры в четырех жилых комплексах увидят псковичи во время Тура по новостройкам.Квартиры в четырех жилых комплексах увидят псковичи во время Тура по новостройкам.Фото: Владимир Кольцов
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Читатели «Комсомольской правды - Псков» в один из последних сентябрьских дней смогут найти ответ на свой квартирный вопрос во время Тура по новостройкам». Он пройдет 29 сентября. Участникам акции покажут квартиры в четырех разных жилых комплексах областной столицы:

- ЖК «Европа» (Венская, 3 и Пражская, 8/12);

- ЖК «Образцовый квартал» (Крестки, 7);

- ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10);

- «Пятый элемент» (Инженерная, 110).

Псковичей будет сопровождать представитель компании застройщика. Он без проблем ответит на все интересующие вопросы о планировке, отделке квартир, планах благоустройства прилегающих территорий. Также представитель застройщика расскажет, какие квартиры можно купить, выберет оптимальный способ оплаты и поделится другой полезной информацией.

КОНКРЕТНО

Тур по новостройкам намечен на 29 сентября. В 11.00 автобус отправляется в путь от редакции «Комсомольской правды – Псков» (Пароменская, 21/33). Записаться в поездку по новым кварталам можно по телефону 8 (8112) 702-042.

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