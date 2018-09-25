В последние дни сентября псковичи побывают в четырех жилых комплексах во время Тура по новостройкам
Читатели «Комсомольской правды - Псков» в один из последних сентябрьских дней смогут найти ответ на свой квартирный вопрос во время Тура по новостройкам». Он пройдет 29 сентября. Участникам акции покажут квартиры в четырех разных жилых комплексах областной столицы:
- ЖК «Европа» (Венская, 3 и Пражская, 8/12);
- ЖК «Образцовый квартал» (Крестки, 7);
- ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10);
- «Пятый элемент» (Инженерная, 110).
Псковичей будет сопровождать представитель компании застройщика. Он без проблем ответит на все интересующие вопросы о планировке, отделке квартир, планах благоустройства прилегающих территорий. Также представитель застройщика расскажет, какие квартиры можно купить, выберет оптимальный способ оплаты и поделится другой полезной информацией.
КОНКРЕТНО
Тур по новостройкам намечен на 29 сентября. В 11.00 автобус отправляется в путь от редакции «Комсомольской правды – Псков» (Пароменская, 21/33). Записаться в поездку по новым кварталам можно по телефону 8 (8112) 702-042.
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