Рабочим предприятия в Великих Луках выплатили долг по зарплате и компенсации

СЕГОДНЯ 10:24 2018-09-25T10:24:18+03:00

Работники великолукского предприятия получили не только зарплату, но и компенсацию за ее задержку. Фото: Анастасия Осипова

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В Великих Луках рабочим «Управляющей компании «Великолукский мелькомбинат» выплатили задолженность по зарплате, а также компенсации за задержку выплат. За эти долги инспектор по труду по Псковской области оштрафовал начальника организации. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, заработная плата, которую сотрудники предприятия выдавали нескольким рабочим при увольнении, неоднократно была ниже минимальной.

– Это нарушает Трудовой Кодекс Российской Федерации. Руководителя компании привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ, за пренебрежение нормами правового акта, – сообщили в ведомстве.

Сейчас нарушений больше нет, требования прокурора Великих Лук, который проконтролировал выплаты рабочим, полностью удовлетворены. Как добавили в ведомстве, все эти пренебрежения кодексом сотрудники прокуратуры Великих Лук выявили в результате специальных проверочных мероприятий.