В Пскове легковушка сбила пенсионерку, которая нарушила правила дорожного движения

СЕГОДНЯ 10:30 2018-09-25T10:30:27+03:00

В Пскове пенсионерка нарушила правила дорожного движения и попала под колеса автомобиля. Фото: Сергей ГАПОН

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В Пскове около дома № 22 на улице Ижорского батальона отечественный легковой автомобиль сбил 61-летнюю пенсионерку. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, пожилая женщина получила несколько серьезных травм. Медики на скорой помощи отвезли пострадавшую в больницу.

– Пенсионерка переходила дорогу не по пешеходному переходу, из-за чего и случилось дорожно-транспортное происшествие, – сообщили в ведомстве.

Водитель автомобиля, 30-летний мужчина, справился с управлением и не пострадал. В управлении отметили также, это ДТП произошло утром 24 сентября.

КСТАТИ

Кроме этого, в Псковской области 24 сентября в ДТП пострадал ещё один человек. Вечером в Пушкинских Горах рядом с домом №8 на улице Ленина легковая иномарка сбила пьяного 59-летнего велосипедиста. Мужчина не пропустил движущуюся по главной дороге машину. Нерадивого велосипедиста сотрудники скорой помощи доставили в больницу.