В Пушкинских Горах пьяный пожилой велосипедист попал под колеса автомобиля

СЕГОДНЯ 10:51 2018-09-25T10:52:14+03:00

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В Пушкинских Горах рядом с домом №8 на улице Ленина легковая иномарка сбила пьяного 59-летнего велосипедиста. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в ДТП этот мужчина получил несколько тяжёлых ранений. Сотрудники скорой помощи отвезли незадачливого велосипедиста в больницу.

– Мужчину сбили потому, что он выезжал на велосипеде с прилегающей территории и не пропустил автомобиль, у которого было преимущество на право движения, – сообщили в ведомстве.

За рулем автомобиля находилась 33-летняя женщина. В результате аварии она не пострадала. Как отметили в ведомстве, это ДТП произошло вечером 24 сентября.

КСТАТИ

Помимо этого, 24 сентября в Пскове у дома № 22 по улице Ижорского Батальона легковушка наехала на пенсионерку. Пожилая, 61-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшая получила несколько опасных травм, из-за чего сотрудники скорой помощи отвезли нарушительницу в больницу.