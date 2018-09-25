2018-09-25T12:06:02+03:00
Происшествия

Пограничники Псковской области задержали 12 нарушителей государственной границы

Среди задержанных есть двое детей и женщины
Бевза Анастасия
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Псковские пограничники задержали 12 нарушителей границы, которые собирались сбежать в Евросоюз.Псковские пограничники задержали 12 нарушителей границы, которые собирались сбежать в Евросоюз.Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
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За попытку пересечения границы в Псковской области задержаны граждане одной из Юго-Восточных стран. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону, во время совместной российско-латвийской пограничной операции «Кордон – 2018» были задержаны 12 человек, которые планировали побег в страны Евросоюза.

Среди иностранцев, пытавшихся пересечь границу, были мужчины, женщины и два ребенка. Одну из групп пограничники остановили в нескольких сотнях метрах от границы с Латвией в Пыталовском районе. Другую группу иностранцев заметили в Себежском районе жители деревни Борисенки. Они сразу же сообщили об этом в пограничное управление.

Иностранцы прибыли на территорию России самолетом по туристической визе. В ведомстве уточнили, что план побега нарушители составили еще у себя на родине. На данный момент иностранцы задержаны на 48 часов, проводятся административно-процессуальные мероприятия.

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