В Себеже избившего свою мать мужчину подозревают в ее смерти

СЕГОДНЯ 11:40 2018-09-25T12:00:38+03:00

Себежанин может получить до пятнадцати лет тюрьмы за избиение своей матери, которая умерла после этого. Фото: pixabay.com

По версии следствия, женщина погибла из-за того, что сын бил её по голове руками и ногами

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В Себеже полицейские задержали 36-летнего мужчину, который подозревается в убийстве матери. Сейчас местный житель заключён под стражу. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, мёртвую 67-летнюю женщину с множественными травмами головы и кровоподтёками силовики нашли в одном из домов города.

– Как показало следствие, преступление произошло в самой квартире. Пьяный сын не выдержал упрёков матери, которая отчитывала его за аморальное поведение. Он избил женщину и лёг спать, – сообщили в ведомстве.

Как добавили в ведомстве, женщина погибла от черепно-мозговой травмы. Нарушитель несколько раз ударил собственную мать по голове. Бил как руками, так и ногами. Сотрудники Опочецкого межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Псковской области хотят привлечь мужчину к уголовной ответственности по части 4 статьи 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Мужчина умышленно нанёс вред здоровью, который привёл к смерти.