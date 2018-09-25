2018-09-25T17:19:36+03:00
Общество

Псковскую ритуальную компанию наказали за нарушение закона «О рекламе»

Организации надлежит выплатить штраф в размере 101 тысячу рублей
Бевза Анастасия
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Псковская ритуальная компания заплатит 101 тысячу рублей штрафа за нарушение закона о рекламе.Псковская ритуальная компания заплатит 101 тысячу рублей штрафа за нарушение закона о рекламе.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Псковский арбитражный суд признал законность постановления Псковского УФАС России. Как сообщается «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УФАС по Псковской области, ранее организация опубликовала рекламную статью в местном СМИ с использованием таких фраз как «городская ритуальная служба», «официальный ритуальный агент».

По решению суда, организации придется выплатить 101 тысячу рублей штрафа, потому что подобные формулировки могут запутать потребителей. Как-будто компания является официально уполномоченной организаций в регионе. В свою очередь компания ссылалась на решение Собрания депутатов Печорского района о признании «ВМК-Псков» специализированной службой по оказанию ритуальных услуг в Печорах. Но поскольку материалы размещены в областном издании, то информация, опубликованная в газете, читается всем населением области, а не только жителями Печорского района.

Как сообщает ведомство, после проверки материалов решения Собрания депутатов городского поселения Печоры в Псковской прокуратуре, указанное решение отменено.

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