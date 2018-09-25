Спортсмен из Пскова стал чемпионом мира по кикбоксингу среди юниоров

СЕГОДНЯ 12:51 2018-09-25T12:51:51+03:00

Псковичи привезли две медали с чемпионата мира среди юниоров по кикбоксингу. Фото: федерация кикбоксинга Псковской области.

В турнире участвовали лишь два человека из Пскова, но оба заняли пьедестал

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Спортсмен из Пскова Александр Поляков, в весовой категории 71 килограммов, выиграл чемпионат мира по кикбоксингу среди юниоров. Поединки проходили в Италии, в городе Лидо Ди Езоло, 16 – 23 сентября. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в федерации кикбоксинга Псковской области, юноша победил во всех трёх боях.

– Помимо этого, на соревновании Александр сдал нормативы, необходимые для спортивного звания «Мастер спорта России», – сообщили в организации.

Как отметили в федерации, в международном турнире участвовали лишь двое псковичей. Второй пскович, Даниил Герасимов, тоже стал призёром. Юноша дрался в четырёх боях и получил бронзовую медаль. В весовой категории Даниила, 69 килограммов, было заявлено 27 спортсменов. Примечательно, что оба псковских спортсмена тренируются в детско-юношеской спортивной школе «Мастер».

Чемпионат мира по кикбоксингу среди юниоров привлёк огромное количество спортсменов, 2399 человек из 65 стран.