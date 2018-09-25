Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов

СЕГОДНЯ 12:57 2018-09-25T12:57:06+03:00

Мерзнуть не придется, в Псковской области не будет срывов подготовки к отопительному сезону. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Коммунальные объекты и многоквартирные дома в Псковской области готовы на 88 процентов к отопительному сезону. Об этом 24 сентября сообщил губернатор Михаил Ведерников во время совещания руководителей регионов СЗФО. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, провел совещание полномочный представитель президента Александр Беглов.

Михаил Ведерников сообщил, что предприятиями ЖКХ выполнены работы по ремонту и замене котельного оборудования на 396 котельных, подготовлено 111 центральных тепловых пунктов, 827 км водопроводных, 663 км тепловых и 340 км канализационных сетей. Особое внимание уделяется подготовке к зиме в военном городке Остров-3 - начат капительный ремонт оборудования котельной, проведены технические и регламентные работы.

Александр Беглов подчеркнул, что необходимо подключить отопление, в первую очередь, в детских садах, больницах, школах.

- Срывов в подготовке к отопительному сезону не прогнозируется, - сообщил Михаил Ведерников.