Псковская область готова к отопительному сезону на 88 процентов
Коммунальные объекты и многоквартирные дома в Псковской области готовы на 88 процентов к отопительному сезону. Об этом 24 сентября сообщил губернатор Михаил Ведерников во время совещания руководителей регионов СЗФО. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, провел совещание полномочный представитель президента Александр Беглов.
Михаил Ведерников сообщил, что предприятиями ЖКХ выполнены работы по ремонту и замене котельного оборудования на 396 котельных, подготовлено 111 центральных тепловых пунктов, 827 км водопроводных, 663 км тепловых и 340 км канализационных сетей. Особое внимание уделяется подготовке к зиме в военном городке Остров-3 - начат капительный ремонт оборудования котельной, проведены технические и регламентные работы.
Александр Беглов подчеркнул, что необходимо подключить отопление, в первую очередь, в детских садах, больницах, школах.
- Срывов в подготовке к отопительному сезону не прогнозируется, - сообщил Михаил Ведерников.