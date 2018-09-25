2018-09-25T13:29:56+03:00
Происшествия

В Великих Луках силовики задержали судимую женщину, ударившую собутыльника ножом

Как показывает следствие, во время застолья нападавшая и пострадавший поссорились
Алексей Назаров
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Подозреваемая в нападении на великолучанина девушка находится под стражей.Подозреваемая в нападении на великолучанина девушка находится под стражей.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Великих Луках стражи порядка задержали женщину, которая в состоянии алкогольного опьянения накинулась с ножом на знакомого мужчину. В результате он получил несколько ножевых ранений и находится в больнице. Силовики установили, что 46-летняя нападавшая сейчас не работает, а ранее уже была судима. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пострадавшим же оказался 38-летний местный житель.

– Женщину привлекут к уголовной ответственности за намеренное нанесение тяжкого вреда здоровью, – сообщили в ведомстве. – Сейчас сотрудники полиции выясняют все детали случившегося преступления.

Кроме того, в ведомстве отметили также, что, по версии следствия, женщина напала на знакомого в задании по улице 3-й Ударной Армии. В одной из квартир дома эти двое жителей Великих Лук отдыхали, распивали спиртные напитки, но что-то пошло не так. В результате ссоры женщина напала на пострадавшего.

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