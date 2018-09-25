В Великих Луках торговцу наркотиками дали семь лет строгого режима

СЕГОДНЯ 14:50 2018-09-25T14:50:45+03:00

Семь лет за решеткой проведет великолучанин, который торговал наркотиками. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2017 году в ходе «проверочной закупки» дилер продал почти грамм сильнодействующего синтетического наркотика

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В Великих Луках судья приговорил местного наркоторговца, который продавал метадон, к семи годам колонии строгого режима. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры города на Ловати, в зале суда нарушивший закон местный житель полностью сознался в совершённом преступлении.

– Размер этого наркотического вещества, которое продал мужчина, был значительным, – сообщили в ведомстве. – За это нарушитель понесёт уголовную ответственность, обозначенную в пункте «б» части 3 статьи 288.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Кроме того, в ведомстве добавили , что стражи порядка проверили подозреваемого ещё 13 сентября 2017 года. Тогда в собственном доме наркоторговец продал клиенту, сотрудничающему с силовиками, около грамма метадона. Наркотик покупателю достался за пять тысяч рублей. Все эти факты подтвердились в ходе судебного заседания.