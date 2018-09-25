2018-09-25T15:00:41+03:00
Звезды

Объявлен набор в театральную студию равных возможностей «Калист»

Здесь будут обучать креативных людей с ограниченными возможностями здоровья
Бевза Анастасия
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В театральной студии "Калист" смогут обучаться люди с ограниченными возможностями.В театральной студии "Калист" смогут обучаться люди с ограниченными возможностями.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В медиахолле Псковского драмтеатра 29 сентября в 15:00 состоится первое собрание театральной студии. Как сообщил корреспонденту «Комсомольской правды - Псков» шеф-редактор информационного портала «Скобария», Елена Кулешова, в планах организаторов студии обучить участников основам актерского мастерства, грима, хореографии, искусству костюмера и другим, необходимым для самостоятельной постановки любительских спектаклей, навыкам.

Обучение происходит бесплатно, набор в группу не ограничен. Возраст претендентов начинается от 18 лет. Кроме того, студией планируется принимать участие в грантовой работе, благотворительных мероприятиях, праздниках и гастролях по области и зарубежом.

- На данный момент пишется сценарий по «Калевале». Это карело-финский поэтический эпос, состоящий из 50 рун (песен), - сообщила Елена Кулешова.

КОНКРЕТНО

Театральная студия организована по инициативе участников проекта губернатора Псковской области «Команда 2018».

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