В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного

СЕГОДНЯ 15:05 2018-09-25T15:05:16+03:00

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В Великих Луках уголовное дело о враче, который, по версии следствия, получил взятку, передали в суд. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Великих Лук, этим врачом оказалась женщина, которая работает в местном учреждении здравоохранения. Второй же участник правонарушения – местный житель. Мужчина обратился к женщине-врачу за тем, чтобы она выдала ему больничный. Соответственно, как предполагает следствие, за такую услугу мужчина передал подозреваемой некоторую сумму денег.

– Женщину обвиняют по части 1 статьи 290 Уголовного Кодекса Российской Федерации, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве обозначили также, что предполагаемой нарушительнице грозит до трёх лет лишения свободы, а также штраф. Сумма штрафа может достигать от десяти до двадцати размеров полученной взятки. Сейчас ведущие следствие сотрудники ещё проводят несколько специальных мероприятий, чтобы лучше выяснить обстоятельства преступления.