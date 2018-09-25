В Великих Луках врач может сесть в тюрьму из-за взятки за выдачу больничного
В Великих Луках уголовное дело о враче, который, по версии следствия, получил взятку, передали в суд. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Великих Лук, этим врачом оказалась женщина, которая работает в местном учреждении здравоохранения. Второй же участник правонарушения – местный житель. Мужчина обратился к женщине-врачу за тем, чтобы она выдала ему больничный. Соответственно, как предполагает следствие, за такую услугу мужчина передал подозреваемой некоторую сумму денег.
– Женщину обвиняют по части 1 статьи 290 Уголовного Кодекса Российской Федерации, – сообщили в ведомстве.
Кроме того, в ведомстве обозначили также, что предполагаемой нарушительнице грозит до трёх лет лишения свободы, а также штраф. Сумма штрафа может достигать от десяти до двадцати размеров полученной взятки. Сейчас ведущие следствие сотрудники ещё проводят несколько специальных мероприятий, чтобы лучше выяснить обстоятельства преступления.