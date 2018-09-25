2018-09-25T15:26:24+03:00
Происшествия

В Великих Луках подросток украл два велосипеда из подъезда дома

Полиция установила личность подозреваемого и продолжает его искать
Бевза Анастасия
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Несовершеннолетний великолучанин украл два велосипеда и теперь его ищет полиция.Несовершеннолетний великолучанин украл два велосипеда и теперь его ищет полиция.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Великих Луках с 22 по 24 сентября неизвестный похитил два велосипеда. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, после обращения хозяев транспортных средств, в правоохранительных органаз завели уголовное дело.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Дьякова. Велосипеды были пристегнуты противоугонными тросиками к перилам подъезда. Злоумышленник зашел в дом и перерезал защитный механизм, после чего беспрепятственно ушел с добычей.

Личность предполагаемого преступника установлена. Им оказался подросток 2004 года рождения. На данный момент ведется розыск 14-летнего великолучанина.

КСТАТИ

Полицейские советуют не оставлять велосипеды без присмотра. В противном случае необходимо обязательно пристегивать транспортное средство надежным велозамком к устойчивым ограждениям или перилам, по возможности оставляя его в поле зрения камер видеонаблюдения.

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