2018-09-25T16:36:29+03:00
Общество

В Псковской области седьмой раз прошел единый пенсионный день грамотности

В мероприятии приняли участие больше 500 школьников и студентов региона
Бевза Анастасия
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Псковским школьникам и студентам рассказали об их будущей пенсии.Псковским школьникам и студентам рассказали об их будущей пенсии.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Региональное отделение пенсионного фонда 25 сентября начало в Псковской области масштабную образовательную компанию по повышению пенсионной грамотности среди молодежи. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации региона, больше 500 школьников и студентов пришли в отделы и клиентские службы учреждения во всех районах.

Специалисты учреждения провели специальные занятия на которых рассказали как формируется будущая пенсия у участников мероприятия, каким образом можно повлиять на ее размер. Главное, что услышали собравшиеся на занятии - каким образом можно увеличить размер пенсионных выплат.

Сотрудники ПФР показали участникам мероприятия специальный сайт «Школьникам о пенсии», на котором юные псковичи смогут узнать об особенностях пенсионной системы. Также собравшиеся смогли увидеть седьмое издание учебного пособия «Все о будущей пенсии для учебы и жизни».

Образовательная программа в Псковской области продлится до конца года. Все желающие смогут узнать ответы на интересующие вопросы у сотрудников регионального отделения пенсионного фонда.

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