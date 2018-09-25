2018-09-25T17:30:39+03:00
Общество

Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района

Руководитель муниципалитета пообещала, что в течение пяти лет оправдает доверие избирателей
Алексей Назаров
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Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района.Вера Кондратьева стала главой Пыталовского района.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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В Пыталовском районе состоялась инаугурация нового руководителя муниципалитета. Главой образования стала Вера Кондратьева. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, на торжественное мероприятие приехал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

– Из восьми избранных глав районов Вера Михайловна получила наивысший результат, наивысший кредит доверия избирателей. Это оценка вашего труда в предыдущей должности, профессиональных и личных качеств, – обратился к новому руководителю муниципалитета Михаил Ведерников.

Кроме того, губернатор региона отметил также, что в Пыталовском районе есть над чем работать.

– Вы оказали мне доверие, которое я в течение следующих пяти лет должна буду оправдать. Я буду выполнять наказы жителей района, решать вопросы, которые будут возникать в ежедневной работе, – уверила жителей Пыталовского района Вера Кондратьева.

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