В Пыталово до конца 2018 года починят 300 метров старого водовода

СЕГОДНЯ 18:15 2018-09-25T18:54:44+03:00

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В Пыталовском районе на трехсотметровом участке рабочие отремонтируют водовод. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, начинается этот участок на перекрёстке улицы Красноармейской и улицы Юнкерова, а заканчивается – где располагается перекрёсток с улицей Горькова.

– На той территории старые инженерные сети использовались с шестидесятых годов, поэтому при работе возникают определённые сложности. Однако до 20 октября водовод планируют отремонтировать, – сообщили в ведомстве.

Кроме того, в ведомстве передали также, что второй участок этих инженерых сетей, длина которого 570 метров, рабочие починят в 2019 году. Когда водовод приведут в порядок целиком, – неожиданных аварийных отключений подачи воды должно стать меньше. После того, как вопрос с починкой этих инженерных сетей полностью разрешится, рабочие поменяют дорожное покрытие на Красноармейской улице. На то, чтобы качественно сделать асфальт, деньги пойдут из муниципалитета, а также из региона.