Пожарную безопасность псковских учебных заведений обсудили во время круглого стола

25 Сент. 18:44 2018-09-26T12:45:13+03:00

В ходе беседы были выявлены несостыковки требований пожарной безопасности и правил действий в случае террористической угрозы

Изменить размер текста: A A

В Пскове 25 сентября состоялся круглый стол по вопросам пожарной безопасности учебных заведений. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального отделения «Единой России», специалисты обсудили возможность замены пожарных сигнализаций в школах и детских садах.

Сотрудники МСЧ отметили, что по требованиям пожарной безопасности все выходы должны быть открыты во время чрезвычайной ситуации, а во время террористической угрозы - закрыты. Старший инспектор отдела надзорной деятельности по Пскову Алексей Царёв предложил оснастить двери магнитными системами, которые автоматически открываются при срабатывании пожарной сигнализации.

Специалисты также обсудили вопрос о предстоящих проверах спасателями различных объектов. Сотрудники ведомства сообщили, что приоритетными являются детские сады, образовательные и медицинские учреждения. С родителями учащихся проведут обучающие собрания, чтобы они передавали знания своим детям.