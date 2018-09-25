В Гдове мужчина спрятался в кустах от судебных приставов из-за долга в семь тысяч рублей

25 Сент. 21:37 2018-09-25T21:37:34+03:00

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В Гдове мужчина спрятался от судебных приставов в кустарнике, который рос рядом с домом. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Псковской области, задолженность мужчины составляла всего семь тысяч рублей.

Мужчина должен был оплатить штрафы, наложенные на него судом. Делать это житель Гдова не собирался. Тогда суд приговорил его к 20 часам обязательных работ. Но и здесь должник не проявил активности и проигнорировал судебное решение. Тогда судебным приставам Гдовского района поступило постановление на принудительный привод мужчины.

Приставы направились к дому, где проживал должник. Он находился на улице. Когда мужчина увидел судебных приставов, то резко ускорился и прыгнул в кусты. Позже его нашли в овраге, спрятавшимся в траве. Теперь должник принимает непосредственное участие в благоустройстве своего района.