2018-09-26T11:36:42+03:00
Общество

Псковские пограничники при досмотре автомобиля нашли спрятанные капсюли для патронов

Владелец машины хотел незаконно вывезти их в Латвию в багажнике
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Посковские пограничники проверили все технические отделы багажника и нашли там 200 капсюлей от патронов.Посковские пограничники проверили все технические отделы багажника и нашли там 200 капсюлей от патронов.Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
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Псковские пограничники не дали незаконно перевезти в соседнюю страну 200 капсюлей от патронов. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, нашли их в машине 54-летнего россиянина, который направлялся в Латвию.

Мужчина уже долгое время проживает в стране Евросоюза. Очередной раз приехав в Россию, он купил для собственного использования капсюли для патронов. Только вот от сотрудников таможни и пограничников мужчина решил свою покупку скрыть. Положил он капсюли в багажник подальше от надзорных органов и поехал домой. Только на автомобильном пункте пропуска «Лудонка» попытка незаконного провоза вскрылась. Пришлось объяснять, для каких целей вез такой груз в Латвию.

Пограничники передали весь товар сотрудникам таможни, чтобы там провели экспертизу и приняли правовое решение.

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