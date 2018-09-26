2018-09-26T09:53:17+03:00
Общество

Жители Псковской области просят добавить «Ласточке» еще один вагон

«Не хватает билетов» - жалуются они губернатору
Катя ЛАДНАЯ@KP_PSKOV
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К "Ласточке" просят добавить еще один вагон, потому что не хватает доступных по цене билетов.К "Ласточке" просят добавить еще один вагон, потому что не хватает доступных по цене билетов.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
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Жители Псковской области настаивают: «Ласточке» необходимо добавить хотя бы еще один вагон. Билет на этот поезд, курсирующий по маршруту «Псков – Санкт-Петербург», раскупают за несколько недель до отправки. В первую очередь, спросом пользуются наиболее доступные по цене билеты. А вот места категории VIP так и остаются пустыми на всем пути следования.

Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды – Псков», особенно сложно уехать из Петербурга.

«Там питерцы-дачники до Луги едут», - пояснила сложившуюся ситуацию пассажирка Елена Сень, она даже написала обращение на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Псковичи настаивают: спрос на этот поезд есть. Быстро, да и не дорого. А потому жители региона выступают с предложением добавить «ласточке» хотя бы один вагон.

КОНКРЕТНО

«Ласточка» связала Псков и Петербург в августе 2018 года.

Поезд приходит на Балтийский вокзал.

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