Осенью 2018 года в армию пойдут около 650 жителей Псковской области

СЕГОДНЯ 11:24 2018-09-26T11:25:08+03:00

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Осенью 2018 года служить в армию пойдут порядка 650 молодых людей Псковской области. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом рассказал журналистам военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков.

– Кампания по призыву пройдёт по-прежнему с 1 октября по 31 декабря, – сообщил Михаил Башлыков. – Мы соблюдаем все условия, чтобы призывники смогли отдать долг Родине. В первую очередь, обеспечиваем качественным питанием.

Кроме того, военный комиссар напомнил, что весной 2018 в армию призвали 835 псковичей. Тогда на территории региона осталось служить около 170 призывников. Одним из основных мест службы стала, соответственно, 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая, ордена Суворова дивизия. Тогда в регионе остались те, у кого на территории Псковской области были на попечении дети, родители пенсионеры или инвалиды, или же нашлись иные, установленные законом, причины.