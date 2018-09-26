Призывникам Псковской области выдадут сухпайки, несессеры, дорожные сумки и персональные карты

СЕГОДНЯ 11:39 2018-09-26T11:41:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Всем жителям Псковской области, которые осенью пойдут в армию, выдадут сухпайки, несессеры, дорожные сумки с аббревиатурой вооружённых сил, а также банковские карты и персональные электронные карты – ПЭКи. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом журналистам рассказал военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков.

– Вместо сухпайка могут выдать деньги. Несессеры – это около 33 предметов индивидуального пользования: гели, бритвы, расчёски и другие. Дорожные сумки с аббревиатурой – для каких-то личных вещей. На банковскую карту рядовой будет получить денежное довольствие, – сообщил Михаил Башлыков.

Что касается ПЭКов, то они содержат около шестидесяти параметров призывника. Военный комиссар отметил, что электронная карта включает такие данные как фотографию, ФИО, дактилоскопические особенности. Когда призывник с этой картой прибудет в часть, эти параметры занесут в специальную базу данных.

КСТАТИ

Во время осенней призывной кампании 2018 года в армию пойдут около 650 жителей Псковской области. Призыв пройдёт с 1 октября по 31 декабря 2018 года