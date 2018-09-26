2018-09-26T11:55:06+03:00
Общество

Военкоматы Псковской области разыскивают больше тысячи призывников

Военкоматы будут искать уклонистов совместно с полицейскими и администрациями муниципалитетов
Алексей Назаров
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Больше тысячи призывников еще не получили повестку и скрываются от сотрудников военкомата.Больше тысячи призывников еще не получили повестку и скрываются от сотрудников военкомата.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Сотрудники военных комиссариатов Псковской области разыскивают больше тысячи призывников, которые ещё не получили повестки. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом журналистам рассказал военный комиссар Псковской области Михаил Башлыков.

– Мы оповещаем призывников уже с самого начала сентября. Делаем это через смс-сообщения, обращаемся в учреждения и организации. Сама повестка, где указана дата явки, должна быть вручена лично призывнику. За получение он должкен расписаться, – сообщил Михаил Башлыков.

Тех, кто уклоняется от прохождения военной службы, сотрудники военного комисариата Псковской области будут искать вместе с полицейскими и муниципальными властями. Военный комиссар региона напомнил, что молодые люди, которые ещё не получили повестку, не должны заводить ситуацию в тупик и прийти в любой из военкоматов.

КСТАТИ

Псковичам, которые попадут под осенний призыв, выдадут сухпайки, несессеры, банковскую и персональную электронную карту.

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